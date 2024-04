Ferrari si schianta e va a fuoco: seconda vittima è una fotomodella

La seconda vittima dello schianto a Pasqua di una Ferrari in provincia di Vercelli è la fotomodella Anna Kraevskaya

E' stata identificata la seconda vittima dell'incidente stradale che ha visto coinvolta una Ferrari ad Alice Castello, in provincia di Vercelli. Come riporta notizie.it, si tratta della fotomodella ucraina Anna Kraevskaya. La donna era seduta sul lato del passeggero della Ferrari GTC4 che si è schiantata a 200 Km/h poco dopo la galleria passo d'Avenco. Alla guida c'era Hysni Qestaj, conosciuto come dj Style Q.

L'auto dopo aver sbattutto contro il guardrail ha preso fuoco provocando la morte del dj e della giovane nata ad Odessa. I due si erano incontrati al Jukebox Club di Sion, in Svizzera, e avevano deciso di passare la Pasqua in Italia. Dato che i corpi erano cabonizzati, per riconoscere le vittime si è dovuto eseguire un test del DNA. La moglie di Qestaj si trova in Kosovo con i figli di 11 e 14 anni.