Veronesi e le falsità sul diploma: sit in di protesta per smentire Il Fatto

“La calunnia è un venticello”: sit in di protesta di Veronesi contro l'articolo del Fatto Quotidiano

Oggi, mercoledì 5 giugno dalle ore 11.00 alle ore 11.30 il maestro Alberto Veronesi terrà un sit in di protesta con pianoforte e cantante lirico in via di Sant’Erasmo 2, a Roma. Dal Barbiere di Siviglia verrà eseguita “La calunnia è un venticello”, contro l'articolo de Il Fatto Quotidiano secondo cui Veronesi non si sarebbe diplomato a pieni voti al Conservatorio e contro il quale il presidente del Comitato Puccini annuncia querela. Verrà distribuito un volantino per smentire tutte le frasi false passibili di querela.