Veronica Lario come Meloni: "Non sono ricattabile. Stampa e Potere contro me"

Veronica Lario e il divorzio da Berlusconi: "Difficile combattere il potere e la stampa"

Torna a parlare a sorpresa in televisione Miriam Bartolini, meglio nota come Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, da cui poi ha divorziato nel 2009.

Ospite di “A cena da Maria Latella” su Skytg24, l’ex attrice ha raccontato il periodo che ha preceduto e ha seguito l'addio al Cavaliere.

“Sono passata dall’essere 'una velina ingrata', al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto. Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po’ vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l’unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall’equitazione”, confessa la Lario.

Veronica Lario e Maria Latella

Ancora: “Non ho motivo di essere ricattabile, perché non porto con me nessun segreto. Non ho segreti sulle imprese di Berlusconi o sulla vita a parte di Berlusconi, quindi posso dire quel che penso indipendentemente dal mio passato. Il mio passato non ha segreti”.

Veronica Lario ammette di aver vissuto dei periodi complicati dopo la separazione: "Indicare solo tre momenti è difficile, questo momento è stato tutto un'altalena: da un lato la speranza di ricongiungermi in modo equilibrato con la mia famiglia, in altri momenti la speranza la perdevo. Sono stata molto vicina ai miei figli e loro a me. Sono stati tutti momenti molto belli perché ho avuto la mia famiglia. Se proprio ne devo dire uno meno edificante, io non ho partecipato alle lauree dei figli perché due eravamo troppi. E allora ho fatto un passo indietro".

L’ippoterapia l’ha aiutata molto: "Inizialmente mi sono dedicata alla mia grande passione che erano i cavalli. Una passione che non avevo mai pensato di coltivare. Dopo la separazione ho iniziato a montare a cavallo. A 55 anni quando uno smette io ho iniziato. Mi è servito molto, ho usato molto dell'ippoterapia che mi ha aiutato tanto in questi anni di momenti difficili nei quali era meglio chiudersi che aprirsi".

Inoltre fa sapere di non essere diventata miliardaria dopo il divorzio dal leader di Forza Italia: “In realtà, non è stato nulla di tutto questo, c’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto, che ho rispettato, e oggi sono una persona normale, un’imprenditrice".

E circa il futuro conclude l'intervista: "Mi spaventano le guerre perché io sono nata 10 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale per cui tanti racconti della mia famiglia, vissuta vicino a Marzabotto, li ho sempre ascoltati e vissuti in modo drammatico ma la guerra è un discorso a parte. Io penso che i giovani abbiano un futuro ed in questo futuro ci sono dimensioni nuove come il metaverso per cui `penso molto positivo”.