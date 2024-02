Veronica Lario ospite di Maria Latella su Sky Tg24

Un’ospite a sorpresa per la terza puntata di “A cena da Maria Latella”: Veronica Lario parteciperà al dinner talk di Sky TG24 in onda venerdì 1 marzo alle 21 sul canale all news. Per l’ex signora Berlusconi è una prima assoluta: prima volta in un programma Tv e prima uscita pubblica da quando, nel 2009, fu avviata la separazione da Silvio Berlusconi.

La puntata, dedicata all’intelligenza artificiale e ai potenziali riflessi sul presente e futuro dall’educazione al lavoro, affronta un tema oggi molto vicino a Veronica, che di recente ha investito in una piccola start up.

Ospiti del dinner Talk di Maria Latella: Emanuela Girardi, membro del Gruppo di esperti di Intelligenza artificiale del Mise, del Direttivo di AIxIA (Associazione italiana per l'intelligenza artificiale) e di Claire (Confederazione dei laboratori di intelligenza artificiale in Europa, Spartaco Albertarelli, game designer, e l’attore Edoardo Ferrario che a teatro affronta con ironia i temi dell’Ai.