E' dura per Veronica Lario far soldi senza Silvio Berlusconi

Disavanzo di oltre 1,22 milioni di euro rispetto a quello di poco più di un milione che è stato ripianato interamente attingendo alla riserva in conto aumento di capitale

Peggiora il rosso di Equitago, la società italiane di proprietà di Miriam Bartolini, meglio nota come Veronica Lario ed ex moglie del defunto Silvio Berlusconi.



La società che svolge principalmente il business di addestramento e allevamento di cavalli, ha infatti chiuso l’esercizio dello scorso anno con un disavanzo di oltre 1,22 milioni di euro rispetto a quello di poco più di un milione che è stato ripianato interamente attingendo alla riserva in conto aumento di capitale. Equitago, che la Bartolini presiede e controlla attraverso la svizzera Incomar Ag, ha visto in assemblea il consigliere Paolo Costanzo (affermato commercialista milanese) spiegare che il rosso di bilancio è dovuto per 1,06 milioni alle svalutazioni che hanno interessato il 55% della Tambù e la controllata Equitago Sport “per le quali – dice il verbale – si è realizzata la perdita permanente di valore”.



La società che negli ultimi tre anni ha avviato una forte ristrutturazione cedendo diversi asset, ha immobilizzazioni per 9,1 milioni tra cui un immobile a Rosignano Monferrato e uno Milano in viale Piave e diverse partecipazioni (Biovelocità, Enthera, Eurocare Real, Cosmo e Caravel oltre a Tambù e Equitago Sport) che sono state finanziate per 4 milioni.