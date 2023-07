Meloni silura Marina Berlusconi: "Non è un soggetto politico". Giallo

"Con tutto il rispetto non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico"

Hanno destato stupore anche in Fratelli d'Italia le parole di oggi della premier Giorgia Meloni su Marina Berlusconi.

La presidente del Consiglio, incontrando i giornalisti in prefettura, a Palermo, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla premier, nell'anniversario del sacrificio di Paolo Borsellino, ha risposto a una domanda sulle parole della primogenita del fondatore di Forza Italia sull'inchiesta della procura di Firenze sul padre Silvio, scomparso recentemente: "Con tutto il rispetto - ha chiarito Giorgia Meloni - non posso considerare Marina Berlusconi un soggetto della coalizione, nel senso che non è un soggetto politico".

Si è sempre parlato di un ottimo rapporto tra la premier e Marina Berlusconi e questa risposta, sottolineando "con tutto il rispetto", ha lasciato un po' di stucco molti esponenti della maggioranza, anche e soprattutto di Forza Italia. Certamente la figlia di Silvio non è Forza Italia, ovvio, ma questa risposta tranchant nessuno se la sarebbe aspettata. Comunque Marina in qualche modo rappresenta la continuità del padre, del fondatore dell Centrodestra che oggi Meloni guida. In molti si chiedono se sia stata solo una risposta nervosa a un giornalista o se dietro ci sia altro...