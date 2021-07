Versace, la villa di Miami è "maledetta". Due uomini trovati morti a letto

La villa di Gianni Versace a Miami è sempre più "Maledetta". A 24 anni dall'assassinio del noto stilista italiano, la residenza di Ocean Drive si tinge ancora una volta di rosso sangue. È stata una cameriera dell'albergo - si legge sul Messaggero - a dare l'allarme ieri pomeriggio, quando entrando in una delle abitazioni ha trovato i cadaveri di due uomini adagiati sui letti. La polizia è intervenuta a sigillare la proprietà, e non ha ancora fatto trapelare alcun dettaglio circa quanto è avvenuto nella stanza.

Gianni Versace - prosegue il Messaggero - aveva appena fatto colazione in un vicino bar e comprato i giornali la mattina del 15 luglio 1997. Stava aprendo il cancello della villa molto conosciuta dal jet set cittadino per via delle frequenti feste che vi si svolgevano, quando alle sue spalle spuntò il giovane di ventotto anni Andrew Cunanan, un assassino seriale e mitomane che aveva già ammazzato altri quattro uomini prima di lui. Una settimana dopo, poi, si tolse la vita.