Via libera alle Olimpiadi Parigi 2024, la cerimonia d'apertura davanti ai capi di Stato di tutto il mondo

Olimpiadi Parigi 2024, gli oltre 100 capi di Stato sono pronti per la cerimonia d'apertura lungo la Senna

Nonostante una leggera pioggia, tipica di Parigi, è inziata la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024. Quest'anno non si svolgerà dentro uno stadio, ma gli atleti sfileranno in dei battelli lungo la Senna a partire dalle 19:30 di oggi, venerdì 26 luglio. Durerà circa 4 ore e si chiuderà con l'accensione del braciere, con il "mistero" dell'ultimo tedoforo ancora non reso noto. Gli atleti italiani sono pronti e carichi per l'inizio dei Giochi. Sono stati supportati anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in qualità di capo di Stato, è presente alla cerimonia. Sono oltre cento i suoi omonimi dal tutto il mondo a essere arrivati a Parigi in questi giorni. Oggi, Macron li ha salutati tutti con un caloroso: "Cari amici, benvenuti".

I capi di Stato presenti alla cerimonia

Oltre al padrone di casa, Emmanuel Macron, al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach e al nostro Presidente, Sergio Mattarella, ci sono molti altri capi di Stato, principi e re. Dagli Usa non è arrivato Joe Biden, ma la moglie, la First Lady Jill Biden. Come il Presidente americano è assente anche Vladimir Putin e qualsiasi altro funzionario russo. Mentre è in forse l'arrivo di Vlodimir Zelensky. Ci sarà Isaac Herzog, il presidente israeliano, sottoposto a un sistema di protezione elevatissimo. E sarà presente anche il presidente del Comitato Olimpico palestinese, Jibril Rajoub in rappresentanza di Mahmoud Abbas. Per la Cina, poi, non verrà il presidente Xi Jinping, ma il suo vice Han Zheng. Assente anche Re Carlo III d'Inghilterra: in sua vece c'è la Principessa Anna.

Come si svolgerà la sfilata lungo la Senna

La cerimonia di apertura dei giochi si svolgerà sotto ponti e monumenti storici di Parigi, come Notre-Dame e il Louvre, oltre ad alcune sedi dei Giochi, tra cui l'Esplanade des Invalides e il Grand Palais. Il punto di arrivo sarà davanti al Trocadéro, nei pressi della Torre Eiffel. La Cerimonia vedrà sfilare per prima la Grecia, capitanata dal cestista Giannis Antetokounmpo e dalla marciatrice Antigoni Drisbioti, per concludersi con gli Stati Uniti, rappresentati dalla stella NBA LeBron James e dalla tennista Coco Gauff, e i padroni di casa della Francia, guidati dal nuotatore Florent Manaudou e dalla lanciatrice del disco Mélina Robert-Michon. Il team dell'Italia, con i portabandiera Gianmarco Tamberi, saltatore in alto e medaglia d'oro a Tokyo 2020, e Arianna Errigo, schermitrice con 3 medaglie in carriera alle Olimpiadi (1 oro e 1 bronzo a squadre, 1 argento individuale), sarà la 91esima nazione a sfilare sulla stessa barca di Israele, Islanda e Giamaica. Sarà una cerimonia blindata nonostante le quasi 600.000 persone attese lungo il fiume.