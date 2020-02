Vicenza, spalma in faccia a un 13enne gli escrementi del cane

Metodi educativi... estremi. Nei giorni scorsi un anziano di circa 70 anni, secondo le testimonianze, ha raccolto gli escrementi di un cane e, dopo aver raggiunto il padrone dell'animale, un ragazzino di 13 anni, gli ha spalmato in faccia le feci. Come scrive VicenzaToday, l'episodio è avvenuto in città, nel quartiere sant'Andrea e ha portato a una denuncia verso ignoti per violenza privata.

Il ragazzino era uscito con i suoi due cani per una passeggiata in via Pizzocaro. Uno dei due animali ha fatto i suoi "bisogni" per strada e il 13enne ha continuato per la sua strada senza raccogliere le feci, come sarebbe previsto da regolamento comunale oltre che da consuetudine civile. Nei pressi si trovava anche un anziano a cui la scena non è sfuggita e che, dopo aver raccolto gli escrementi a mani nude, ha raggiunto il minore fino in via Piccuti.

Lì, dopo averlo apostrofato sul fatto che che non si lasciano gli escrementi degli animali domestici per strada, è passato alle vie di fatto, spalmando la cacca sulla faccia del 13enne. Il quale è tornato a casa con la faccia lorda e ha raccontato tutto alla mamma che è poi andata dai carabinieri a sporgere denuncia. I militari, anche con l'ausilio delle telecamere di sorveglianza, stanno cercando di risalire al responsabile.