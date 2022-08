Vicenza, rinnovata la patente a una centenaria: "Il segreto è amare la vita"

A Vicenza, rinnovata la patente a una donna centenaria in buona salute

Candida Uderzo è una signora che quest'anno ha compiuto 100 anni e qualche settimana fa l'autoscuola di Breganze, in provincia di Vicenza, le ha rinnovato la licenza di guida. Nonostante l'età, quando il personale della motorizzazione l'ha sottoposta a tutti i controlli medici del caso non ha avuto dubbi: la signora Candida è perfettamente in grado di guidare, almeno per altri due anni.

Vista ottima e lucidità mentale, ma soprattutto voglia di autonomia. Sono questi gli ingredienti che hanno garantito alla signora Candida il rinnovo della patente. Infatti, lei stessa racconta: "Io guido da sempre. Mi piace essere autonoma anche per non pesare su mio figlio. Questo rinnovo mi rende felice e mi farà sentire libera ancora un po'".

La signora Candida continua: "Sono fortunata: ho 100 anni, essere così in salute stupisce anche me. Non prendo mai medicinali al massimo ogni tanto qualche pastiglia per dormire".