Vico Equense, incidente in galleria: morta una 41enne. Coinvolto un pullman

Vico Equense, grave incidente all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano. Coinvolti un pullman e un'auto. Morta una donna di 41 anni residente a Cava dei Tirreni

Grave incidente nella galleria "Santa Maria di Pozzano", lungo la statale 145/Var, che dalla penisola sorrentina porta a Castellammare. A perdere la vita una donna di 41 anni, di Cava de' Tirreni, che stava facendo ritorno a casa. La sua auto è finita contro un pullman di turisti diretto a Sorrento.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 di oggi pomeriggio. A nulla sono serviti i soccorsi per la vittima, almeno quattro le ambulanze accorse sul posto, mentre i numerosi feriti del pullman sono stati smistati in diversi ospedali tra Castellammare e il resto della provincia di Napoli.

Il tratto di galleria tra Scrajo e Pozzano è stato chiuso. E' stato invece riaperto, per consentire alle auto di non restare bloccate, il vecchio ingresso dello Scrajo solo per i veicoli provenienti dal Ponte di Seiano.