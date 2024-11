Neve in Piemonte e Lombardia, anche in pianura | video

Il video della prima neve dell'anno, arrivata anche in pianura

Neve era stata annunciata ed eccola, come a novembre forse non accadeva da anni nel nord Italia a partire dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta per poi colpire anche la Lombardia. le nevicate sono cominciate al mattino ed in quota si è arrivati a 40 cm di altezza, decisamente un'anomalia. Ma anche in pianura il bianco ha coperto ogni cosa creando qualche disagio su strade ed autostrade.