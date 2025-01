Svezia, auto della Polizia sperona scooter in fuga | video

La morte di Ramy, il giovane egiziano deceduto durante un inseguimento con i Carabinieri a Milano, ha scatenato polemiche e discussioni su quali siano le regole da seguire per le Forze dell'Ordine in situazioni del genere. Al centro della polemica soprattutto la possibilità di speronaro e meno il mezzo che si insegue. È per questo che è diventato virale questo video girato in Svezia che mostra una situazione analoga in cui un auto della Polizia insegue un uomo a bordo di uno scooter. Nel filmato si vede la vettura speronare il motorino facendo cadere a terra mezzo e guidatore fino all'arresto dell'uomo in fuga, senza mezze misure da parte dell'agente.