Orrore a Benevento, violenta per anni la nipote e la figlia della moglie: arrestato

Un uomo di 62 anni originario di Montesarchio è stato arrestato con l'accusa di aver violentato per anni la nipote e la figlia della seconda moglie

Ha abusato per anni della nipotina e della figlia della sua seconda moglie. Una indagine della Polizia Postale di Benevento e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di Stato della procura sannita ha portato alla esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un uomo di 62 anni di Montesarchio che deve rispondere di violenza sessuale aggravata. In fase esecutiva ha collaborato all’arresto e alla perquisizione domiciliare e informatica con la Polizia Postale di Cuneo, città dove si trovava l’indagato.

Le indagini sono partite dalla querela sporta dalla giovane nipote che, con l’assistenza di una psicologa, ha raccontato nel dettaglio alla Polizia Giudiziaria i ripetuti abusi sessuali commessi dallo zio nei suoi confronti dall’età di sette anni fino ai tredici anni. Nelle occasioni in cui si tratteneva a dormire a casa degli zii, la notte lo zio la costringeva con violenza ad atti sessuali di varia natura.

Anche la figlia acquisita denunciava - con dichiarazioni raccolte dagli inquirenti con l’assistenza di una psicologa - di essere stata vittima di violenze sessuali ripetute da parte del marito della madre, iniziate da quando aveva solo otto anni e proseguite nel tempo, anche quando aveva raggiunto la maggiore età, fino all’autunno del 2023, con modalità identiche a quelle subite dalla cugina. Dall’analisi informatica dei numerosi dispositivi elettronici rinvenuti nella disponibilità dell’indagato, sottoposti a sequestro, sono emersi elementi di riscontro agli episodi di violenza sessuale denunciati.