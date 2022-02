Violenza donne, usava un gps per seguire la ex. Arresto nel Siracusano

Violenza donne, con un gps teneva sotto controllo la ex moglie: arrestato un 53enne nel Siracusano

Usava un gps per seguire e controllare la ex moglie. I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato e condotto in carcere un 53enne per maltrattamenti nei confronti di moglie e figlio. La delicata vicenda ha tra i suoi eventi iniziali l'arresto in flagranza dell'uomo da parte dei militari di Floridia per una violenta aggressione nei confronti della moglie.

I due coniugi successivamente, nonostante avessero avviato le pratiche per la separazione, in breve tempo tornano a vivere insieme. Ma a tornare sono anche i maltrattamenti. Quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare l'uomo, i carabinieri hanno sentito diversi testimoni delle violenze accertando che il marito subissava di chiamate e messaggi minatori la vittima, seguendone gli spostamenti tramite un gps nascosto in una borsa. La procura ha cosi' immediatamente emesso un provvedimento restrittivo.