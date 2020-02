Virus, primo italiano contagiato sulla nave. Sarebbe in viaggio verso gli Usa

Coronavirus, primo italiano contagiato sulla nave

Coronavirus, ci sarebbe il primo italiano contagiato a bordo della nave Diamond Princess. A lanciare l'allarme è stato Stefano Varrecchia, capo dell'unità di crisi della Farnesina, intervenendo ad Agorà su Rai Tre. Il passeggero in questione sarebbe in viaggio verso gli Usa, in quanto residente negli Stati Uniti. "Aspettiamo ancora conferme", è il messaggio che arriva dal ministero degli esteri. Rassicuranti, al momento, invece le notizie che riguardano gli italiani ancora a bordo della crociera. "Fra i connazionali di cui ci dobbiamo occupare noi non risulta al momento alcun contagiato", spiega Varrecchia.