Virzì-Ramazzotti, i dettagli della rissa in strada: schiaffi, graffi, sputi e insulti: "Si minacciavano di morte"

Virzì-Ramazzotti, la litigata: la figlia del regista minacciata si chiude in bagno: "Hai paura vero?"

Emergono nuovi dettagli sulla litigata tra Paolo Virzì e la sua ex Micaela Ramazzotti andata in scena a Roma lo scorso 20 giugno. Ora anche l'attrice ha deciso di ritirare la querela nei confronti di Virzì, dopo la decisione del regista di mettere fine a questo contenzioso che aveva avviato dopo quella mezz'ora di fuoco in strada. L’ex coppia - riporta Il Corriere della Sera - è stata protagonista di una scenata a base di morsi, sputi, graffi, insulti e minacce la sera del 20 giugno scorso. L’inchiesta per violenza privata e lesioni, con tutte le sue incognite, finisce in archivio. Oltre a Ramazzotti/Virzì, sono stati coinvolti anche la figlia maggiorenne del regista, Ottavia, e il nuovo compagno dell’attrice, il trainer Claudio Pallitto. Una battuta di Ottavia nei confronti di Ramazzotti - in base a quanto risulta a Il Corriere - basta ad appiccare il fuoco. L’ex moglie denuncerà che "Paolo Virzì le sputava addosso e la insultava con epiteti quale "brutta me..., mi...a". Riferiva ancora Ramazzotti che per almeno due volte aveva preso il cellulare a Ottavia e l’aveva scagliato a terra e che lei, dopo averlo di volta in volta ripreso continuava a fare video".

Gli avventori del locale assistono. La signora N.V.E., - riporta Il Corriere - stupefatta, vede una "donna con il vestito a fiori (Ramazzotti, ndr)" colpire "l’altra (Ottavia Virzì, ndr) alla testa ed al volto mentre un altro uomo sui 50 anni (Paolo Virzì, ndr) cercava di separarle". Graffi e lividi saranno medicati e documentati al pronto soccorso. La scena si sposta all’interno con Ottavia Virzì barricata in bagno nel tentativo di sottrarsi all’aggressione. Inutile perché Ramazzotti colpiva a pugni la porta gridandole: "Hai paura vero?". Non solo insulti, non solo minacce: il regista allegherà alla querela anche delle foto che mostrano "una ferita sulla mano di Ottavia, la maglietta di lei strappata, un graffio sulla spalla di Ottavia, graffi sulla testa di Virzì". Ora è tornata la "pace", querele ritirate.