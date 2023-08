Visibilia, l'ultima intervista di Ruffino: "Nulla da spartire con Santanchè"

Visibilia, Ruffino: "Ma quale soccorso nero, Santanchè è solo una mia debitrice". L'ultima intervista prima del suicidio

Resta un giallo la morte di Luca Ruffino il manager trovato senza vita nella sua casa di Milano. Il presidente di Visibilia si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia ma sulle cause del gesto è in corso un'indagine della Procura che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ruffino aveva da poco compiuto 60 anni. Il dirigente aveva partecipato giovedì scorso a una riunione del consiglio di amministrazione di Visibilia, una delle società che aveva acquisito da Daniela Santanchè, salvandole dal dissesto con una cospicua iniezione di capitali. Ruffino aveva rilasciato l’ultima intervista a Repubblica, prendendo in parte le distanze dall’accusa di "soccorso" nei confronti della sua socia.

"Ma quale soccorso nero, Daniela Santanchè ci deve 1,5 milioni e per questo ha messo a garanzia anche la sua casa. Non ho nulla da spartire con lei per il resto e stiamo sistemando le cose che abbiamo trovato qui", aveva detto Ruffino. E ancora, nel colloquio aveva aggiunto: "È stata una scelta imprenditoriale. Viene fatta confusione tra la posizione debitoria gigantesca che Santanchè ha nei confronti del mondo intero e la posizione della holding, di cui sono presidente".