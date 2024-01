Viterbo, nuovo caso Pedretti. Bufera su panificio: "Brutta zitella, disonesta"

Viterbo, nuovo caso Pedretti. Bufera social su un panificio: "Brutta zitella, devi fallire"

A pochi giorni dal caso della ristoratrice Giovanna Pedretti, trovata morta nel fiume Lambro, la proprietaria di un forno in provincia di Viterbo è stata insultata e minacciata dopo essere andata in tv, alla trasmissione "Il Forno delle Meraviglie", su Real Time.

Come riporta il Gambero Rosso, sulla pagina Facebook del Forno Fiore del comune di Marta, in provincia di Viterbo, compaiono i seguenti commenti: “Zitella acida!”, “Disonesta!”, “Mi auguro che nessuno metta più piede nel vostro forno”. "I commenti sono stati crudeli nei miei confronti. Sono andati anche sul personale, mi hanno scritto cose come: brutta zitella, devi fallire", commenta Santina Cherubini, la titolare del panificio che è stata messa alla gogna social dal 29 dicembre scorso, data della messa in onda della puntata. La motivazione, come spiega Cherubini è da ricercarsi nel giudizio che ha dato al Panificio Mari: "Il motivo? Credo perché mi sono permessa di dare voto 1 all’esperienza del panifico Mari. Poi è un gioco, bisogna prenderlo per quello che è. Se per un gioco si scatena tutto questo putiferio, per le cose serie dove andiamo a finire?".

Il programma si basa su una sfida fra tre forni di zona. Protagonisti della prima erano Forno Fiore di Viterbo, Panificio Mari di Montefiascone e Morelli’s Bakery di Civita Castellana. I titolari dei panifici, a turno, ospitano i colleghi delle altre due attività, Fulvio Marino e un ospite vip. Si ordina dal panificio ospitante un vassoio di prodotti salati e uno di dolci. Nella fattispecie, la signora Santina Cherubini aveva scelto, fra i dolci, anche dei torcetti al burro. Al momento dell’assaggio, il suo giudizio è stato inamovibile: "Non mi sembrano artigianali, mi sembrano tanto di industriale: troppo precisi. Mi sembra che non li abbia fatti Mauro (titolare del Panificio Mari, ndr)". La signora Santina rimane della sua opinione, e anche l’altra concorrente appoggia la titolare del Forno Fiore.

Da quel 29 dicembre, però, sono scattati gli insulti, centinaia di commenti che hanno invaso le pagine social. Santina Cherubini replica: "I social cominciano a far schifo, devono essere filtrati determinati commenti, non puoi mettere alla gogna una persona perché ha detto la sua idea. Non puoi stare a replicare zitella acida meriti di fallire. Questo ti prova. Restiamo nell’ambito della cosa, non andiamo sul personale, il social non è più uno strumento per farci conoscere è diventata una cosa vergognosa". E sulla sua reazione emotiva dice: "Perché io sono una persona forte di carattere e sorvolo, ma se ti trovi di fronte una persona debole una cosa del genere (come il caso della morte di Pedretti, ndr) è inevitabile. Queste cose, se non sei forte, ti costringono anche a chiuderti in casa e non uscire più".