Viterbo, uccide figlio di 10 anni. Aveva un divieto di avvicinamento

Viterbo, uccide figlio 10 anni ex compagna, aveva divieto di avvicinamento a donna e bimbo

Aveva un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna e dal bambino l'uomo che oggi pomeriggio ha accoltellato a morte il piccolo di 10 anni in casa a Vetralla, a Viterbo. Non dunque un colpo dato accidentalmente durante una lite tra la coppia, come inizialmente trapelato. La donna, come chiarito dal comandante provinciale Antonazzo sul posto, sarebbe arrivata a casa in un secondo tempo, trovando il figlio senza vita. Illesa, è sotto choc.