Vittorio Emanuele Parsi, malore a Cortina: operato d'urgenza al cuore

Malore improvviso per il professore Vittorio Emanuele Parsi: operato al cuore, è grave

Paura per Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni internazionali all'Università Cattolica e grande esperto di Geopolitica, che ha avuto un malore a Cortina.Il docente, 62 anni, avrebbe avvertito un forte dolore al petto. Lo scrive il Corriere della Sera. Portato in ospedale a Cortina, da lì è stato deciso l'immediato trasferimento prima a Belluno e poi a Treviso dove è stato operato d'urgenza al cuore. Quindi il ricovero in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, la prognosi è riservata.