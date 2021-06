Effetto Draghi, vacanze in Italia: tutto esaurito. Arrivano gli stranieri

Voglia di estate, è tutto esaurito. Le case in affitto meglio degli hotel

Il Coronavirus in Italia adesso fa meno paura. Lo certificano i dati sui contagi, in netto calo ovunque e la campagna vaccinale che procede a ritmo spedito, con ormai quasi la metà dei cittadini che ha ricevuto almeno una dose e un quarto del totale che è completamente immunizzato. Il trend viene supportato anche dai numeri sulle prenotazioni degli appartamenti per le vacanze estive. Le ferie degli italiani - si legge sul Sole 24 Ore - saranno all'insegna del distanziamento, per questo vengono privilegiate le abitazioni rispetto agli alberghi. Non solo case sul mare, ma anche casolari e villini, in Umbria, Toscana e nel Salento. Il mercato immobiliare fa registrare un aumento dei prezzi di circa il 2-5%, ma nonostante questo, il 60% dell'intera offerta è già stata prenotata.

Più penalizzate anche quest'anno saranno le città d'arte. Da Roma a Firenze a Venezia, soprattutto a causa dei turisti stranieri che non si riversaranno in massa in Italia. Sarà più privilegiato - prosegue il Sole 24 Ore - chi saprà offrire spazi verdi, privacy e magari una piscina. Ma meglio dell'Italia ha fatto la Grecia, più veloce nel velocizzare le norme anti Covid e a immunizzare i cittadini, che ha sottratto così una buona parte di turisti stranieri, provenienti soprattutto da Usa e Gran Bretagna.