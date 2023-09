Cronache

Venerdì, 1 settembre 2023 Volo in ritardo, rimborso di 4€. Passeggero: "A Ibiza manco l'acqua compro" Ritarda il volo Ibiza-Bari di 5 ore, Ryanair si scusa con un omaggio. Ecco il video in cui un passeggero ironizza: "Con 4 euro non compro manco l'acqua a Ibiza" Di Redazione Cronache