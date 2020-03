Wuhan, virus simile creato nel 2015. Gli esperti: "Legame non da escludere"

Wuhan, patogeno simile al coronavirus creato nel 2015. Gli esperti: "Legame non da escludere"

Nel 2015 sulla rivista internazionale Nature Medicine è stata pubblicata una ricerca scientifica fatta incrociando il virus di pipistrello a quello della Sars, l'esperimento ha portato a dimostrare che questo mix era in grado di infettare le cellule e delle vie respiratorie umane. Tra gli autori dell'esperimento, oltre agli americani, c'erano proprio dei ricercatori cinesi di un laboratorio di Wuhan, proprio l'epicentro del coronavirus. Uno studio sull'origine del Covid-19, però, ritiene improbabile un legame con l'esperimento in questione. Ma non si può escluderne la possibilità". La probabilità che un esame di laboratorio inneschi un'epidemia è molto difficile da prevedere, sostengono gli esperti.