Yara Gambirasio, negato alla difesa di Bossetti l'accesso ai reperti

La difesa di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, non potrà aver accesso ai reperti del processo, istanza avanzata poiché vi era una possibile revisione della sentenza. I legali del muratore di Mapello non potranno perciò accedere ai corpi di reato e nemmeno ai dvd con la raccolta fotografica eseguita dai Ris, né alle "caratterizzazioni" del Dna.

Il 19 maggio si era tenuta un’udienza che aveva confermato che la traccia 31 G20, ritrovata sui leggings della piccola Yara, fosse la prova regina che condannasse Bossetti all’ergastolo, rendendo così impossibile la ripetizione dell’esperimento come hanno richiesto più volte i legali.