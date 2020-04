Coronavirus, Zaia: "Sperimentazioni dei farmaci funzionano". Dall'eparina a...

"L'utilizzo dei farmaci sperimentali sta andando bene: funziona il farmaco per l'artrite reumatoide, così come quello antimalarico e funziona il cocktail di farmaci, ed ora abbiamo capito che più che sulla polmonite interstiziale, bisogna colpire soprattutto le trombosi dei polmoni che vengono causate da questo virus, e che vengono curate con farmaci come l'eparina. E funziona anche la somministrazione ai pazienti a domicilio dell'antimalarico nelle prime fasi della malattia". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca ZAIA nel punto stampa, in cui ha annunciato che che "Siamo in attesa dell'arrivo della fornitura del farmaco Avigan dalla Fuji".