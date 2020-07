A Rapallo il concerto sotto il campanile con Bacchetti, Chopin e…

Nella splendida cornice di San Michele di Pagana a Rapallo ci attende una serata speciale sul sagrato della Chiesa, sotto al campanile illuminato, per condividere insieme un evento di alto livello.

Andrea Bacchetti, pianista ligure noto a livello internazionale, proporrà agli ospiti un raffinato percorso musicale sulle note di Bach, Chopin e Schubert.



Andrea Bacchetti è considerato uno dei più grandi pianisti italiani e internazionali. Ha suonato con le maggiori orchestre ed enti lirici, ha partecipato a Festival Internazionali e all'estero ha lavorato con numerose orchestre.



La Chiesa di San Michele di Pagana sovrasta le baie della piccola località di San Michele. In origine (1100) era un tempio pagano, da cui deriva probabilmente il toponimo San Michele di Pagana.

La chiesa è un prezioso scrigno di arte genovese e fiamminga. E’ conosciuta soprattutto per la presenza di una Crocifissione del grande pittore fiammingo Anton Van Dyck. Altre opere significative sono la pala che raffigura San Michele, opera del pittore Bernardo Castello (1557-1629), il crocifisso ligneo che sovrasta l’altare, dello scultore Anton Maria Maragliano (1664-1739), 2 preziose tavole d’ignoto pittore anversano (secondo quarto del XVI secolo. Molte altre opere sono presenti nella chiesa e accessibili al pubblico, tutte assolutamente meritevoli di una visita.



Per ritornare al concerto l'ingresso è gratuito e le offerte della serata saranno utilizzate per sostenere le spese di ristrutturazione della Chiesa. L’arte non appartiene solo ad un mondo passato, ma appartiene anche al mondo contemporaneo. Questa chiesa è un gioiello prezioso e dobbiamo preservarla nella sua bellezza e salvaguardarla, perché è un patrimonio che appartiene a tutta l’umanità, non solo a noi italiani.



L'evento è organizzato rispettando le misure per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19, che prevede la prenotazione obbligatoria per un numero di posti limitati. Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. +39 3770873980 o scrivere a info@ parrocchiasanmicheledipagana. it