Alessandro Barbero è la star dei podcast 2021, batte Fedez e... la classifica

Barbero, Fedez, Mia Ceran, Francesco Migliaccio e... i podcast più ascoltati del 2021 su Spotify

Il podcast di Alessandro Barbero, 'Lezioni e Conferenze di Storia', è il più seguito su Spotify in Italia nel 2021. I racconti avvincenti e ricchi di curiosità che lo storico offre affrontando aspetti più o meno noti della storia, dal Medioevo all'Età Contemporanea sono i più popolari tra gli ascoltatori della piattaforma.

Al secondo posto c'è Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal che affronta temi di cultura e società con ospiti diversi in ogni puntata. Terza posizione per 'The Essential', rassegna di attualità politica, economica e culturale in 5 minuti, ad opera di Mia Ceran.

In quarta posizione 'Demoni Urbani', in cui Francesco Migliaccio racconta storie in arrivo da tutto il mondo che descrivono l'ordinaria, incredibile, folle e semplice capacità del male di possedere le persone, guidandole verso azioni empie e violente. A fare da contraltare, in quinta posizione, 'Cose Molto Umane', dove Gianpiero Kesten raccontare storie e cose interessanti degli esseri umani, della scienza e del mondo.

Al sesto posto, il podcast di autoempowerment con gli audio motivazionali di Edoardo Braccini. Settima posizione per 'Start - Le notizie del Sole 24 Ore'. All'ottavo posto 'Vengo anch'io', dove la psicologa Leni racconta con serietà e ironia il sesso di oggi, in audio destinati ad un pubblico adulto. Nona posizione per 'Cachemire Podcast', dove Edoardo Ferrario e Luca Ravenna esplorano vari temi di attualità con ironia. A chiudere la top ten c'è il Sanremo 2021 raccontato dai dei The Jackal ('The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno').