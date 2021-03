Arte&Impresa, un progetto di Casa per Artisti per relazioni di business

La pandemia sta lentamente trasformando anche i valori sociali, oltre quelli economici condizionandone lo sviluppo. Ed essere impresa oggi vuol dire comprendere questa nuova realtà, nella quale i consumatori sono alla costante ricerca di quei fattori che sono in grado di determinare un effettivo impegno, da parte delle imprese, in favore di un nuovo rinascimento, fondato su principi di sostenibilità sociale, economica e culturale.È su queste basi che nasce il progetto Arte&Impresa di Casa degli Artisti, l’unica residenza pubblica in Italia per artisti di tutte le età, che rappresenta un attore cruciale nell’aiutare le aziende in questo nuovo processo.

Fare impresa tramite l’arte e fare dell’arte un’impresa: questo è uno degli obiettivi che si pone Casa degli Artisti, per creare un legame che generi valore per la comunità e diffonda sapere e cultura in modi nuovi e diversi. La creatività, alla base di ogni produzione artistica, è anche uno dei pilastri portanti che rende univoca ogni impresa. Da questa creatività comune, è possibile generare un valore che apporti benefici concreti alle stesse aziende, che dall’arte traggono ispirazione, idee, nuovi modi di pensare.

La priorità per ogni azienda è sempre più orientata verso uno storytelling valoriale che possa raccontare l’impegno dell’impresa e il suo contributo all’interno della società. Con questo progetto l’obiettivo è proporre un nuovo concept di «art-telling» che possa rinnovare la comunicazione trasformandola in uno strumento dirompente e inclusivo, ricolmo di espressività e narrazioni.

Da questa volontà di creare nuove sinergie di valore, Havas Pr ha deciso di intraprendere una collaborazione con Casa Degli Artisti di Milano che, grazie alla sperimentazione di nuovi linguaggi, possa smuovere le coscienze e guidare verso una nuova ripresa culturale.

“Dopo 17 anni in cui abbiamo chiesto la collaborazione di artisti per realizzare opere di valore da condividere con i nostri partner, quest’anno abbiamo pensato a un cambio di passo: non solo commissionare delle opere, ma affiancarci a una struttura di eccellenza che ci consenta non solo di accedere a un ampio circuito di artisti, ma anche di progettare insieme, in un proficuo confronto, quali opere realizzare e con che obiettivi. Una nuova linfa creativa che possa arricchire il business e portarlo a sperimentare nuove contaminazioni con al centro i valori e le persone”, aferma Caterina Tonini, amministratore delegato Havas PR.

Il dialogo, lo scambio di idee e spunti creativi tra le due realtà ha dato vita ad una “edizione d’artista” di Michele Guido. Un invito a riflettere sul potere della vita e sulla forza che creano le opportunità: il seme di una pianta di lenticchia diviene il seme che ognuno di noi, con le proprie azioni, pianta per il futuro. Un futuro che per germogliare e crescere ha bisogno di cura, di attenzioni e di aiuto. Un futuro che è monito a ricostruire relazioni, a realizzare nuovi legami duraturi, prima che tutto si sfaldi. In trasparenza, come un filo invisibile, la sequenza di Fibonacci avvolge la piantina di lenticchia, simbolo di quell’impalpabile armonia che lega tutti gli esseri viventi in un’unica trama e che ancora una volta ci invita alla cooperazione.

“Il progetto Arte & Impresa e la collaborazione avviata con Havas Pr sono il primo risultato di una progettualità che mira a far uscire dai suoi ambiti il mondo dell'arte per mettersi a disposizione nella costruzione del mondo, anche quello delle imprese. È l’incontro tra due forze vive, che accettano la sfida di spingersi oltre i loro consueti perimetri e, nel far questo, si incontrano e generano nuove idee e opportunità”, commenta Casa degli Artisti.