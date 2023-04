ConstanceArtLove, iniziativa a scopo benefico ed entra nel metaverso

Constance Hotels & Resorts lancia la nuova iniziativa a scopo benefico

Constance Hotels & Resorts, gruppo alberghiero leader nell’ospitalità di lusso nell'Oceano Indiano, riconosciuto anche per l’impegno nel garantire ai propri ospiti esperienze uniche in armonia con la natura, annuncia il lancio dell’iniziativa #CONSTANCEARTLOVE.

Quattro artisti internazionali, dopo essersi recati nelle quattro destinazioni in cui sorgono le proprietà Constance - Mauritius, Maldive, Seychelles e Madagascar - hanno creato opere d'arte ispirate alla bellezza naturale e all’essenza di ciascun luogo, in linea con la filosofia True By Nature del gruppo. Oltre a Chau Hang da Hong Kong, Nina Brooke dal Regno Unito e Rabi Alieva da Monaco, tra i protagonisti della nuova iniziativa spicca l’artista italiano Emanuele Dascanio, che ha ideato un’opera creata al Constance Tsarabanjina in Madagascar.

“Attraverso la mia arte, miro a catturare l'essenza della vita e a preservarla per le generazioni a venire. Come artista, trovo ispirazione nel mondo naturale. Tsarabanjina offre una bellezza mozzafiato che mi ha ispirato in molti modi. Il mare è una delle caratteristiche più sorprendenti di quest'isola, con i suoi vivaci colori blu e movimenti ipnotizzanti. Trovo affascinante il modo in cui tutto è collegato attraverso relazioni invisibili. Ho cercato di catturare ed esaltare l'energia presente in queste relazioni, preservando questa ricchezza nel mio lavoro” ha commentato Emanuele Dascanio.

Constance Hotels & Resorts entra nel metaverso con Lieu.City

Ampio spazio anche all’innovazione: Constance Hotels & Resorts riconosce il potenziale della tecnologia nel rivoluzionare il settore dell'ospitalità ed entra nel Metaverso con Lieu.City - la nuova tecnologia al servizio dell’arte - per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e offrire agli ospiti una piattaforma immersiva e interattiva, per sperimentare sia la bellezza delle sue proprietà che le opere d'arte create dai quattro artisti. Questo approccio innovativo al marketing testimonia l'impegno del gruppo nel fornire esperienze indimenticabili ai propri ospiti, sia nel mondo fisico che in quello digitale e virtuale.

Nel DNA di Constance Hotels & Resorts c'è molto di più d’accoglienza di lusso e isole mozzafiato, ci sono valori importanti e la volontà di sostenere le popolazioni locali in un’ottica di sostenibilità globale. Seguendo questi principi, le opere d'arte dal 10 al 22 maggio andranno all'asta sul sito www.constancehotels.com/#auction per portare avanti lo scopo filantropico dell’iniziativa #CONSTANCEARTLOVE.

Sono quattro le ONG, una per destinazione, selezionate per beneficiare dei proventi dell'asta

- Enn Rev Enn Sourir a Mauritius (fornisce l'accesso alle migliori cure mediche per tutti i bambini);

- Seychelles Cultural Foundation alle Seychelles (promuove la cultura e il patrimonio dell’arcipelago);

- Ami Tsara Primary School Ambodivoanio in Madagascar (assicura l’istruzione ai bambini);

- Cancer Society of Maldives alle Maldive (combatte per ridurre l’incidenza del cancro).

"Constance Hotels & Resorts crede fermamente che lusso e sostenibilità possano coesistere e l’iniziativa #CONSTANCEARTLOVE è la perfetta testimonianza di questa filosofia. Siamo orgogliosi di sostenere le ONG locali e gli enti di beneficenza in ciascuna delle nostre destinazioni, mentre mostriamo l'unicità dell’incontro tra arte e natura che i nostri hotel offrono." afferma Andrew Milton, Chief Operating Officer di Constance Hotels & Resorts.

Gli fa eco Emanuele Dascanio: “Questo progetto significa il mondo per me. È un'incarnazione della mia visione artistica, della passione della mia anima e del mio desiderio di avere un impatto positivo sulla realtà. La fusione di arte, beneficenza e innovazione ha creato un'iniziativa intelligente e visionaria di cui sono incredibilmente orgoglioso. Sono stato in grado di incanalare la mia creatività in qualcosa che non solo ispira e delizia, ma serve anche a uno scopo più grande. Ogni pennellata, ogni nota, ogni parola è intrisa dello spirito del dare e del desiderio di elevare e sostenere chi è nel bisogno”.