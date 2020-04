Coronavirus, Gratitudine: La rivoluzione necessaria di Oscar Di Montigny

In uscita il nuovo libro Oscar Di Montigny, Gratitudine, la persona al centro, per un nuovo modello di società

Per Oscar di Montigny è urgente rimettere l'essere umano al centro di ogni sistema sociale. La gratitudine è la bussola con cui orientarsi. Provare gratitudine e suscitarla negli altri sarà la via per costruire nuovi rivoluzionari modelli sociali, culturali e di business.

L’innovazione tecnologica è vertiginosa, la vita collettiva e il mercato cambiano più rapidamente della nostra capacità di adattamento. Ma, come diceva Gandhi, non è importante la velocità: conta saper tenere una direzione. Per Oscar di Montigny la bussola con cui orientarsi oggi è la gratitudine: nel medio e nel lungo periodo suscitarla è l’unica strada per-il-Bene di noi stessi, delle nostre aziende, ma anche degli altri intorno a noi e del mondo intero.

Solo se il cliente è grato a un brand gli sarà per sempre leale. Ma gratitudine significa anche comprendere il principio dell’Economia Sferica, cioè che l’amore per gli altri esseri umani è il più importante motore economico. Gratitudine è coopetition: non abolire la competizione, ma integrarla con la cooperazione per salvaguardare l’interesse generale.

Gratitudine è innovability: non perseguire l’innovazione tout court, ma legarla indissolubilmente alla sostenibilità, perché non c’è futuro possibile se non riduciamo il nostro impatto sul mondo e non riorientiamo ogni singola nostra azione al Bene collettivo. Il libro è una guida alle sfide del futuro, una chiamata alla responsabilità collettiva e un appello a tutte le generazioni comprese le nuove, che vivranno una delle epoche più rivoluzionarie della storia, perché la affrontino rimettendo l’essere umano al centro di tutti i sistemi.

Oscar di Montigny, nato a Milano nel 1969, è scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, nei suoi contributi coniuga business e management con filosofia, arte e scienza. È Chief Innovation, Sustainability; Value Strategy Officer di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe, società benefit del Gruppo Mediolanum. Ha ideato e fondato Mediolanum Corporate University, riconosciuta come una delle migliori corporate university al mondo. Alumnus della International School of Self-Awareness, è fondatore e presidente di Be Your Essence (BYE), una startup innovativa a vocazione sociale che opera nel privato, nella pubblica amministrazione e nell’ambito delle nuove generazioni offrendo servizi di advocacy, advisory e activation per progetti di innovability, affermando nelle proprie soluzioni la centralità dell’essere umano. Nel suo blog, “Riflessioni per il Terzo Millennio”, indaga i mega trend e i nuovi scenari sociali e di mercato. Nel 2016 ha pubblicato con Mondadori il best seller Il tempo dei nuovi eroi.