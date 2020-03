Coronavirus: stop a Festival di Cannes. Rinviato forse a giugno o luglio

Il coronavirus ferma anche Cannes

La notizia era nell’aria da un po’ e tutti se lo aspettavano, ma adesso c’è anche la conferma ufficiale: il Festival di Cannes è stato rinviato, a data da destinarsi. Previsto, inizialmente, per maggio, tra il 12 e il 23 maggio, il celeberrimo Festival del cinema è stato ora posticipato, in accordo alle linee guida dell’emergenza coronavirus che vietano assembramenti e limitano gli spostamenti. L'annuncio è visibile sul sito ufficiale della rassegna cinematografica. "Diverse opzioni sono prese in considerazione - si legge - al fine di preservare la sua esecuzione, la principale è un semplice rinvio, a Cannes, tra fine giugno e inizio luglio 2020".