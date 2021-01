Cultura, le Catacombe di San Gennaro prime al mondo per "migliore esperienza"

Le Catacombe di San Gennaro, a Napoli nel quartiere Sanità, vincono il premio “Global Remarkable Venue Awards 2020” come migliore esperienza al mondo al concorso “Best of the Best” lanciato dalla piattaforma di prenotazione online, leader mondiale Tiqets che celebra musei e attrazioni che hanno saputo offrire ai propri utenti esperienze di scoperta "eccezionali".

“Ricevere questo premio -racconta Vincenzo Porzio, socio della Cooperativa La Paranza che dal 2009 gestisce il sito- è già di per sé una grande soddisfazione. Ma riceverlo in questo particolare momento storico in cui anche il mondo della cultura si ritrova a dover fronteggiare le gravi conseguenze dell'emergenza sanitaria, è una gioia indescrivibile che ci riempie il cuore di speranza e di futuro”.

Attualmente infatti, anche se la Campania è in zona gialla, le Catacombe restano chiuse, in attesa di una auspicata apertura primaverile o comunque appena le condizioni della pandemia renderanno possibile lo spostamento tra regioni. E alla Sanità (quartiere ricco di storia utilizzato nell’antichità per l’estrazione del tufo e successivamente a necropoli pagana e a catacombe paleocristiane) campione del mondo la felicità correi anche sui social. Perchè la storia di questo sito (a pochi metri dalle Catacombe cosiddette di San Gaudioso) è un viaggio nelle antiche sepolture dei primi cristiani e vescovi della città, valorizzato da una rete di giovani del luogo grazie all'intuizione di don Antonio Loffredo.

Sette le categorie di premi assegnati (Most Remarkable Venue, Best Museum, Best Attraction, Best Landmark, Best Onsite Experience, Most Innovative Venue e Best Hidden Gem) in sei nazioni: Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti. Ma per la prima volta, i vincitori del "Remarkable Venue Award" di ogni paese coinvolto sono stati chiamati a sfidarsi nella finale dei "Global Winners" per conquistare, ciascuno nella propria categoria, il titolo mondiale. Ed è così che tra i sette vincitori globali (ci sono per l'Italia anche Palazzo Ducale di Venezia, Giardino Sigurtà, Circo Massimo Experience) le Catacombe di San Gennaro si aggiudicano il titolo di "Migliore Esperienza al mondo" nella categoria "Best Onsite Experience", battendo il Dali Paris, e siti come il Whiskey Museum (Regno Unito e Irlanda ) e il Titanic Attraction (Usa).

“'Il valore aggiunto di questo riconoscimento -spiega Porzio- proviene certamente dal caloroso affetto dimostrato dal pubblico. La vittoria assegnata alle Catacombe di San Gennaro è infatti il risultato delle innumerevoli recensioni positive lasciate dai visitatori sul portale di Tiqets. Un riconoscimento che conferma l'impegno, la professionalità e la passione con cui la Cooperativa La Paranza gestisce da anni questo patrimonio di inestimabile valore culturale. Un premio che testimonia il legame profondo che le Catacombe di San Gennaro sono riuscite ad instaurare con la città e soprattutto con il Rione Sanità. Valorizzare il nesso tra luoghi e persone, cultura e collettività è ciò che facciamo quotidianamente durante le visite guidate alle Catacombe perché crediamo che questo sia il modo migliore per riuscire ad offrire ai nostri ospiti un'esperienza di scoperta ricca di emozioni, valori e relazioni significative. Grazie a Tiqets, ora sappiamo che quest'esperienza è riconosciuta come tale da migliaia di turisti”. E alla Sanità, al suo riscatto grazie alla rete di giovani creata da Loffredo, è stato recentemente dedicato anche il docufilm Rione Sanità la certezza dei sogni.