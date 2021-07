Dan Brown, il libro del mistero: online manuale sull'amore che non arriva mai

Più misterioso de Il Codice Da Vinci. Vero che l'amore è misterioso, ma qui forse si esagera. Da giovane, l'arcinoto scrittore Dan Brown aveva scritto un manuale di 96 pagine firmato con lo pseudonimo Danielle Brown, intitolato “187 Men to Avoid: A Survival Guide for the Romantically Frustrated Women”: cioè 187 uomini da evitare, guida alla sopravvivenza per donne romanticamente frustrate.

Il manuale sull'amore di Dan Brown in età giovanile

Come racconta la Repubblica, all'interno venivano descritto con ironia le tipologie di uomini da evitare come gli amanti del decoupahe, i collezionisti di pietre o “chi scambia il metodo Lamaze per una gara automobilistica francese”. Ma come racconta Repubblica, "nonostante il libricino sia ancora in vendita online, parte del catalogo di Amazon e di numerosi altri librai della rete, è impossibile acquistarlo".

Chi ordina il libro online non lo riceve mai

Il quitidiano cuta l'esperienza della fan Chloe Gordon, che dopo aver acquistato una copia online ha invece ricevuto invece il libro di fantascienza, “Heretics of Dune” di Frank Herbert. Convinta si trattasse di un errore, ha riprovato a comprarlo. Ricevendo, con suo gran stupore, ancora un altro libro sbagliato: “Elizabeth Takes Off”, sulle diete di Elizabeth Taylor. Ha dunque provato con altri rivenditori e pure coi collezionisti di Ebay: arrivano sempre libri diversi, sì, ma con qualcosa in comune: l’epoca di pubblicazione, la casa editrice — G.P. Putnam’s Son — e un uguale codice a barre".

Perché quel libro non arriva? Non è forse mai esistito? Un mistero che magari lo stesso Brown risolverà insieme al Codice Da Vinci.