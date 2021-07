Danilo Gigante, International Broker Art punta di diamante dell’Art-Finance

L’arte negli ultimi anni è uno dei mercati d’investimento e intorno a questo ruotano a livello internazionale i nomi degli artisti emergenti.

Danilo Gigante è presidente della società International Broker Art, nata per valorizzare il patrimonio artistico italiano e promuoverlo nel mondo coinvolgendo, allo stesso tempo, i nuovi artisti nazionali a livello mondiale; ma è soprattutto una delle ambasciatrici del Made in Italy nel mondo.

Nel panorama dell’Art-Finance la società, grazie a un team di esperti, fornisce un monitoraggio costante del mercato sotto l’aspetto artistico, preservando e curando le opere, aiutando, poi, i collezionisti e gli appassionati, in ogni fase delle loro scelte.

Arte e finanza sono un binomio perfetto per chi vuole investire in questo settore, soprattutto IBA ha una profonda conoscenza nel campo finanziario e assicurativo che, nel tempo, è diventata una garanzia per privati collezionisti e operatori del settore. Circa la scelta degli strumenti impiegati per valutare il mercato, IBA si avvale di una grande scientificità attraverso i suoi art dealer.

E’ in grado di vendere opere uniche di artisti già affermati nel panorama nazionale e internazionale; organizzare mostre-evento, monitorare e analizzare il mercato dell’arte per collocare al meglio le opere; una consulenza curata e dettagliata a domicilio; stime e perizie di autenticità; corporate e servizi per le aziende, tutto questo è il mondo di IBA.





Il presidente Danilo Gigante, negli anni ha costruito una solida realtà nel mondo dell’arte grazie anche alla sua esperienza come consulente finanziario e con la sua passione per questo universo, creando un business, che molti cercano d’intraprendere.

La società negli anni ha lavorato in partnership con importanti poli museali nazionali e internazionali; ha collaborato con il Ministero dei Beni Culturali, con la Presidenza della Repubblica Italiana e la Biennale di Venezia oltre, al supporto dei critici Vittorio Sgarbi, Achille Bonito Oliva e Germano Celant.

È, inoltre, stata insignita d’innumerevoli premi e riconoscimenti per l’impegno nel settore dell’arte e della cultura in generale.