Divoc, il premio per scrittori no-vax: sabato 23/07 si scopriranno i vincitori

Il premio Divoc è stato ideato dal filosofo friulano Emanuele Franz e promosso dalla casa editrice Audax di Moggio Udinese

"Sabato 23 luglio 2022 alle ore 17.30 a Udine in Via Croazia n.2 avrà luogo la Cerimonia di Premiazione del Premio Divoc, l’unico concorso letterario destinato gli autori non vaccinati contro il Covid-19, ideato dal filosofo friulano Emanuele Franz e promosso dalla casa editrice Audax di Moggio Udinese. Sono state oltre un centinaio le iscrizioni pervenute da tutta Italia al concorso Divoc che in palio prevede una pubblicazione con la casa editrice Audax". E' questo quanto si legge nel comunicato di lancio del giorno della premiazione.





"Oltre alla pubblicazione sono previste per i primi tre classificati le opere del mosaicista udinese Giulio Menossi. Nel corso della serata verranno annunciati i vincitori del concorso e altri segnalati dalla giuria. Il concorso Divoc, secondo gli organizzatori, non è voluto per discriminare ma per premiare chi è stato svantaggiato e non ha avuto accesso alla vita culturale e sociale", sottolinea la nota.

"La cerimonia, patrocinata da “Ancora Italia per la sovranità democratica” e dal gruppo AlterLab (Laboratorio per l’Alternativa Politico-Culturale) prevede gli interventi di Emanuele Franz, Andrea Meneghel e Angelo Tonelli, presidente di Giuria del concorso. Seguirà un rinfresco per i partecipanti. La cerimonia è aperta a tutti. Informazioni e contatti al sito: www.audaxeditrice.com", conclude la nota.