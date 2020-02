Franco Loi, cittadinanza onoraria a Colorno. La sua intervista censurata da Fb

Ieri in municipio a Colorno è stata conferita la cittadinanza onoraria colornese a Franco Loi, poeta tra i più noti e considerati dalla critica a livello nazionale strettamente legato al paese in provincia di Parma, del quale era originaria la madre e nel cui dialetto Loi ha scritto alcune delle sue poesie. Il conferimento della cittadinanza è stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Colorno a dicembre, da parte del sindaco di Colorno Christian Stocchi. La cerimonia prevdeva anche un' introduzione alla poetica di Loi da parte del poeta parmigiano Luca Ariano; la proiezione del film «Il viaggio del poeta» di Giovanni Martinelli e la recita di alcune poesie sia da parte di Loi che di Ariano. Infine spazio alla musica a cura di Luisa Pecchi dell'associazione culturale La Musa. La stessa Pecchi ed Ariano, inoltre, hanno dialogato con Loi parlando, in particolare, del suo rapporto con Colorno paese in cui è tornato spesso vista l ' amicizia con lo storico libraio Alberto Panciroli.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A FRANCO LOI A CURA DI GIOVANNI MARTINELLI E LUIGI SIMEONE

Nelle scorse settimane Franco Loi in una videointervista ad Affaritaliani.it aveva dichiarato «Mussolini ha fatto più di tutti, per gli operai in termini mutualistici, assistenziali e previdenziali». E Facebook censurò questa intervista che vi riproproniamo.