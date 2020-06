Giancarlo Giannini nell'olimpo di Hollywood: una stella sulla Walk Of Fame

Segnatevi questo numero: 16. Come quattordici sono le stelle italiane già assegnate alle nostre celebrità nella Walk of Fame a Hollywood, più una che verrà consegnata nel 2021 al nostro grande Giancarlo Giannini, durante la celebrazione della 60esima edizione della Walk Of Fame in una delle giornate ufficiale della prossima edizione del Festival, oltre a quella, sacrosanta, assegnata a Luciano Pavarotti.

Un riconoscimento meritato, una grande gioia per un attore infinito, un traguardo per la Cultura del Cinema italiano e una notizia che dà speranza in momento così delicato per il settore dell’audiovisivo. Ma anche una grande soddisfazione per Tiziana Rocca, promotrice di questo prestigioso riconoscimento attraverso il suo "Filming Italy Los Angeles Festival": una rassegna cinematografica di cui è direttore artistico, creata con la finalità di incentivare lo sviluppo internazionale dell’audiovisivo italiano, con la capacità di aumentare il livello di visibilità delle produzioni cinematografiche e audiovisive italiane all’estero e soprattutto con l’intenzione di promuovere nel mondo gli attori del Cinema Italiano.

Da anni, infatti, Filming Italy Los Angeles Festival collabora con la Hollywood Chamber of Commerce che è l’organismo che promuove e sostiene la Walk Of Fame, la strada conosciuta in tutto il mondo sulla Hollywood Boulevard dedicata alle celebrità del cinema. Già nel 2018 attraverso il Filming Italy Los Angeles ha ottenuto il massimo riconoscimento per Gina Lollobrigida attrice riconosciuta in tutto il mondo, ma che ancora non era presente con la celebre stella a suo nome, assenza che si è riusciti a compensare con una vera e propria celebrazione in suo onore.

Insomma, c’è un lavoro costruito nel tempo con abnegazione con il sistema cinematografico americano. Da una parte, i grandi produttori, le grandi star che amano l’idea di poter venire e conoscere il nostro Paese e dall’altra, la valorizzazione e promozione dei grandi artisti nostrani, dei talenti, delle produzioni audiovisive ad Hollywood. Il ministro Dario Franceschini ha inviato un bel messaggio augurale al Filming Italy Los Angeles in onore di Giancarlo Giannini. Un ringraziamento va anche a tutti partner istituzionali che sempre supportano il Festival: l’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles con il suo direttore Valeria Rumori, il Consolato Italiano a Los Angeles con la Console Silvia Chiave, la Direzione Generale Cinema MiBACT.

C’è sempre una particolare attenzione per l’Italia, non solo per la bellezza del nostro Paese, ma soprattutto per il nostro senso del saper vivere che rappresenta agli occhi degli americani l’essenza della cultura italiana, insieme al gusto e allo stile. Amano la nostra tradizione del sentimento e considerano affascinante anche lo stesso nostro modo di parlare sbagliato la loro lingua.

Oggi, la ripartenza del nostro Cinema passa anche attraverso la celebrazione dei nostri grandi nomi che il mondo ci riconosce, che tanto ci hanno fatto sognare e che continueranno a farci emozionare nel tempo. Viva il Cinema Italiano.