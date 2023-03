"Il nostro amore è un vecchio romanzo", il nuovo libro del turco Ahmet Ümit

“Il nostro amore è un vecchio romanzo” dell’autore turco Ahmet Ümit: la trama

Uscirà il 10 marzo il nuovo volume di Ahmet Ümit – il più noto tra gli scrittori di romanzi gialli della Turchia–, “Il nostro amore è un vecchio romanzo” (Scritturapura – Paprika – 232 pagine – 18,00 euro). Edito dalla piccola casa editrice indipendente che pubblica da sempre letteratura straniera dalle terre dentro e fuori i confini d’Europa, si tratta di una nuova avventura per l’amabile e non convenzionale commissario Nevzat, che indaga sulla vicenda dell’omicidio di un facoltoso bibliofilo nella stanza di Agatha Christie del sontuoso Pera Palas di Istanbul. A far da sfondo a quello che é un ampio coté letterario, le contraddizioni della Turchia contemporanea.

Il ricco bibliofilo con una passione – anche perversa – per la letteratura, Edip Kelami ama di tanto in tanto soggiornare nelle stanze di Ernest Hemingway o di Agatha Christie nel mitico Pera Palas di Istanbul per leggervi fino a notte fonda le prime edizioni dei loro libri. Finché incontra clandestinamente Agatha Christie, o il suo fantasma, e viene trovato morto proprio nella stanza della scrittrice. Sempre a Istanbul viene uccisa anche una giovane operaia mal innamorata, mentre uno scienziato russo, che ha appena scoperto una cura per sconfiggere il cancro, scompare subito dopo l’arrivo in Turchia, interessando i servizi segreti, e non solo. In una città splendida quanto dolente, il commissario Nevzat dipana le fila di questi misteriosi eventi.

Libri, in uscita “Il nostro amore è un vecchio romanzo”. Ecco chi è l’autore turco Ahmet Ümit

Ahmet Ümit è nato a Gaziantep nel 1960, ha studiato a Istanbul e, in seguito, a Mosca. Vincitore di diversi premi letterari, è stato tradotto in una sessantina di lingue. Impegnato contro la dittatura militare degli anni Ottanta, nei suoi libri mette in luce con particolare attenzione le complessità e i contrasti della società turca. Prima in Italia a pubblicarlo, nel 2018 Scritturapura ha dato alle stampe "Capodanno a Istanbul".