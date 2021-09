Mens-A festival, al via il 17 settembre col "filmino" di Elisabetta Sgarbi

Quali sono oggi le prospettive dell’accoglienza, quale il senso della necessità di ritrovare gli elementi per un confronto che solchi le generazioni, ma anche le diverse posizioni, e riscopra il piacere della parola, il suo uso come strumento curativo, anche? Intorno a questi temi si incontreranno a Bologna e in molte altre città della regione, diversi protagonisti della cultura italiana, che proprio al dialogo, alle sue differenti visioni dedicheranno le loro conversazioni.

L’occasione si chiama Mens-A, sottotitolo che recita, Festival del Pensiero Ospitale e che, con la direzione artistica di Beatrice Balsamo raccoglie personalità di differente estrazioni, studiosi come Luigi Alici e Maurizio Schoepflin, filosofi come Umberto Curi, esponenti della critica d’arte come Angela Vettese, giuristi come Gustavo Zagrebelsky.

L’iniziativa, voluta da UNIBO e da altre sedi accademiche, si snoda attraverso una lunga serie di appuntamenti che avranno un prologo il 17 settembre (ore 20.30) negli spazi suggestivi e carichi d storia dell’Oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni, pieno centro cittadino, dove Elisabetta Sgarbi presenterà il suo ‘filmino’ (definizione che è diventata un marchio di fabbrica registrato), La nave sul monte, ispirato a una canzone contenuta nel nuovo album del gruppo che lei produce, gli Extraliscio, ‘Punk da balera’.

Una rilettura dello straordinario patrimonio della musica popolare romagnola mescolata con i suoni contemporanei, un omaggio alla festa, la dimostrazione, per questo la partecipazione al festival, di come la canzone, anche quella etnica, strettamente legata al territorio che la esprime, sia territorio di scambio umano, di rinnovata socialità, che supera le differenze di provenienza e di età.

Una bella maniera per conoscere, prima di ascoltare la band, attraverso le parole della regista e dei musicisti, il ‘dietro le quinte’ del film che è fresco di partecipazione al Festival di Venezia

Mens-A prosegue poi il giorno dopo al museo di arte moderna MamBO di Bologna, con, tra gli altri, Luigi Alici e Angela Vettese, a Parma il 23 settembre, a Ravenna il 26 settembre e si conclude a Modena, tema Amate la giustizia, il 12 e 13 ottobre. Tutto il programma e le modalità di ingresso (gratuito su prenotazione) sul sito.