Morto Jean-Marc Vallee, regista di Dallas Buyers Club, Wild e Big Little Lies

Jean-Marc Vallee, regista canadese, è morto improvvisamente per cause ancora ignote

Il regista canadese Jean-Marc Vallee, noto per aver diretto film come Dallas Buyers Club e Wild, insieme alla serie HBO Big Little Lies, che gli è valso un Emmy, è morto all'età di 58 anni. Lo scrive The Hollywood Reporter a cui lo ha confermato il suo socio di produzione, Nathan Ross.

Vallee è morto improvvisamente nel fine settimana nella sua baita vicino a Quebec City, in Canada, e la causa della morte non è stata rivelata. "Jean-Marc era sinonimo di creatività, autenticità e provare le cose in modo diverso", si legge nella dichiarazione.

"Era un vero artista e un ragazzo generoso e amorevole. Chiunque abbia lavorato con lui non poteva fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Il maestro ci mancherà moltissimo, ma ci conforta sapere che il suo bellissimo stile e il suo lavoro d'impatto che ha condiviso con il mondo continueranno a vivere".