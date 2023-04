Morto Ryuichi Sakamoto, il musicista giapponese aveva 71 anni

Ryuichi Sakamoto morto, la colonna sonora per "L'ultimo imperatore" ha vinto un Oscar e un Grammy

Il mondo della musica piange oggi Ryuichi Sakamoto. Diventato famoso negli anni '70 con l'influente gruppo giapponese Yellow Magic Orchestra, la sua colonna sonora per "L'ultimo imperatore" ha vinto un Oscar e un Grammy. Le innovazioni elettroniche di Sakamoto hanno contribuito a gettare le basi del synth-pop, della musica house e dell'hip-hop. Ma era forse più conosciuto per le sue colonne sonore, tra cui quella del film drammatico sulla Seconda Guerra Mondiale "Merry Christmas, Mr Lawrence", in cui recitava anche al fianco dell'amico David Bowie nel ruolo del comandante di un campo di prigionia.

Il brano "Forbidden Colours" del film del 1983, con la voce di David Sylvian, divenne un successo mondiale per Sakamoto, che negli anni '80 collaborò anche con Thomas Dolby e con la leggenda del punk Iggy Pop. Sakamoto vinse l'Oscar con la colonna sonora del film "L'ultimo imperatore" del 1987, di Bernardo Bertolucci, che racconta la storia dell'ultimo imperatore cinese Puyi.