Si è aperto il calendario 2025 di Unipol Arena con “Bon on Ice”

Dopo i sold out delle precedenti edizioni, “Bol on Ice 2025”, il più importante show italiano di pattinaggio sul ghiaccio che vede la partecipazione di professionisti da tutto il mondo, si è rivelato un altrettanto successo: il modo migliore per iniziare la stagione 2025 dell’Unipol Arena, che si prospetta ricca di eventi.

Lo spettacolo è stato organizzato dal Gruppo Skate Power Grandi Eventi, che ha sede proprio a Bologna e si occupa delle principali manifestazioni del settore: tra le iniziative gestite in passato, segnaliamo i Campionati Mondiali 2011 di Hockey in line a Roccaraso, lo show itinerante “International Skate Awards” con i fuoriclasse del pattinaggio artistico a rotelle, alcuni Campionati Italiani Gruppi di Pattinaggio Artistico, quattro edizioni de “Il Capodanno del Pattinaggio”, “Roller Cruise” la crociera del pattinaggio artistico mondiale, ma soprattutto Florence Ice Gala 2017 e 2018 (Mandela Forum Firenze), Bolzano Passion Gala (2019 e 2020) e il Festival Internazionale degli Sport Artistici. In questo contesto, “Bol on Ice” rappresenta la loro punta di diamante, lanciato nel 2019 con un immediato sold out all’Unipol Arena di Bologna e poi replicato negli anni successivi, fino appunto a questo gennaio. Oltre 10.000 spettatori e il broadcasting televisivo in tutto il mondo, per una serata che ha emozionato il pubblico presente grazie alle esibizioni dei grandi talenti del pattinaggio sul ghiaccio.





Ad aprire la serata sono stati i ballerini Charlène Guignard e Marco Fabbri, che si sono esibiti nella performance Rhythm Dance alla presenza dell’auto Suzuki, main sponsor dell’evento. Subito dopo, prima che iniziasse la scaletta vera e propria dei campioni internazionali, si è lasciato posto alla coreografia degli Amici di Bol on Ice, che ha visto scendere in pista gli atleti delle società sportive locali. A tal proposito si è espresso anche Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna, il quale ha sottolineato “l’eccellenza e l’impegno del territorio non soltanto nel creare manifestazioni di altissimo livello, ma anche di assumere lo sport come un vero e proprio valore di crescita”. È stata quindi sua volontà ringraziare e lodare “le numerose attività locali sportive, che costituiscono una vera e propria risorsa della comunità, in grado di distinguere e far eccellere l’Emilia Romagna in questo ambito”.

Spazio quindi ai più dotati pattinatori italiani e stranieri del momento: coppie e assoli, artistico, danza su ghiaccio e anche show alternativi da parte di veri e propri “fuoriclasse”, come lo statunitense Philip Warren o il mago del fuoco su ghiaccio Clément Pinel. Star della serata è stato Ilia Malinin, vincitore dei Campionati Mondiali Juniores di pattinaggio di figura del 2022 e detentore del record di maggior punteggio a livello juniores sia come programma corto che come programma libero. Chi frequenta l’ambiente e conosce un po’ lo sport, lo ammira per la sua straordinaria capacità nei salti, che ha stupito anche nel corso di Bol on Ice 2025: Malinin è infatti stato il primo atleta a completare con successo un quadruplo Axel in una competizione ufficiale, ripetendosi più volte. Pubblico in estasi per lui, che ha tenuto un primo programma più ampio e un secondo short, ricevendo calorosi applausi.

Molto amati anche i vicecampioni agli Europei 2023 (bronzo nel 2024) Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, eleganti e perfetti nella loro esibizione Capolavoro. Altra coppia immensamente acclamata per i numeri straordinari che ha presentato è stata quella formata dalla tedesca Annette Dytrt e il francese Yannick Bonheur, che hanno affascinato il pubblico con Can’t help falling in love with you. E ancora, la splendida coppia Beccari – Guarise, il talentuoso Aleksandr Selevko, il bronzo europeo Nina Pinzarrone, gli affiatati Noemi Tali e Noah Lafornara. Esaltazione generale anche per Mikhail Shaidorov, per l’amatissima Livia Kaiser e molti altri ancora.





Quasi a conclusione di serata Clément Pinel ha scaldato gli animi grazie a un numero con il fuoco che ha alzato il livello di adrenalina nel palasport. Inoltre, nel corso di “Bol on Ice 2025” si sono esibiti artisti di altre discipline, come il cantante Giò di Tonno, che ha interpretato alcuni brani tratti da Notre Dame de Paris.

Sugli spalti e nell’area vip – dove è stato possibile cenare a due passi dalla pista, facendo conoscenza con i pattinatori – oltre 10.000 persone a decretare l’ennesimo successo, mentre dietro le quinte uno staff di decine e decine di addetti ai lavori ha reso possibile questo evento di livello internazionale. L’Unipol Arena si prepara ora ad accogliere Il Volo il 17 gennaio, Lenny Kravitz il 31 marzo, Jovanotti ad aprile e altri talenti in un programma denso di appuntamenti.