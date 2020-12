Il Time elegge per la prima volta il Kid of the Year: è una scienziata 15enne

Per la prima volta nella sua storia secolare, la rivista statunitense Time ha scelto il 'Kid of the Year', un onore toccato a Gitanjali Rao, giovanissima scienziata, 'incoronata' per la sua capacita' di applicare idee scientifiche a problemi del mondo reale e il suo desiderio di motivare altri giovanissimi a seguire la sua strada.

La ragazzina, 15 anni appena e che vive a Denver, in Colorado, ha una storia di invenzioni tecnologiche sorprendenti: in particolare ha messo a punto nel 2017 uno strumento per rilevare il piombo nell'acqua potabile contaminata (sull'onda della crisi idrica a Flint, Michigan), un altro per affrontare la dipendenza dagli oppioidi, un altro ancora per rilevare il cyberbullismo nella rete. Gitanjali è stato scelta tra un gruppo di 5mila giovanissimi candidati, tutti statunitensi, tra gli 8 e i 16 anni. "Non sembro la tipica scienziata", ha riconosciuto lei stessa, intervistata per la rivista da Angelina Jolie. "Come scienziati, tutti quelli che vedo in TV sono uomini piu' grandi, solitamente bianchi".