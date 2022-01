Ceglie Messapica, la città delle grotte: sensazionali scoperte del Pleistocene

Ceglie Messapica, trovate le ossa dei progenitori giganteschi di lupi, orsi, cavalli e tassi. Nella città delle grotte altre sensazionali scoperte

Studiosi di preistoria e palenotologia di tutto il mondo, udite udite: importanti reperti arrivano dal sottosuolo della Puglia e in particolare dall'incantevole agro di Ceglie Messapica, antico centro collinare in provincia di Brindisi, già famoso per le grotte di Montevicoli e per la grotta della Iena.

Grazie alla passione e all'impegno di un gruppo di appassionati della locale associazione Speleocem guidati dal presidente Vito Amico, sono stati ritrovati in una grotta e portati alla luce ossa di grandi animali, carnivori preistorici, risalenti a periodi pleistocenici medio-superiori: "progenitori dell'attuale fauna", li definisce il grande esperto Eugenio Casavola che ha potuto esaminarli in anteprima: progenitori del cavallo, del bue, del lupo, della volpe e del tasso. E la chicca: una intera mandibola eccezionale di orso delle caverne con un canino, della misura di 35 millimetri, due premolari e un molare (finora dell'orso si erano rinvenuti solo dei denti isolati).

A seguire il video con l'intervista all'esperto Eugenio Casavola e al presidente di Speleocem Vito Amico