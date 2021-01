Una sera al museo, ideato e condotto da Sabrina Donadel, in diretta Igtv

Una sera al museo è il titolo del nuovo format ideato da Sabrina Donadel in onda eccezionalmente sulla piattaforma Instagram.

Nato come spin off di Private Collection - programma in cui si sono svelati i “tesori nascosti” nelle case dei grandi collezionisti italiani e internazionali - Una sera al museo accompagna gli spettatori in un viaggio esclusivo nei più importanti musei di arte contemporanea, come il MAXXI di Roma, la GAMec di Bergamo, la GAM di Torino e il Castello di Rivoli.

Guide d’eccezione saranno i direttori delle gallerie che raccontano aneddoti e curiosità sulle opere e sugli artisti, per far rivivere l’arte nei musei che l’emergenza sanitaria ha imposto di chiudere. Tra i ciceroni Bartolomeo Pietromarchi, Lorenzo Giusti, Carolyn Christov-Bakargiev e Ilaria Bonacossa.

Il prossimo appuntamento di Una sera al museo in diretta IGTV dal profilo della conduttrice è previsto giovedì 21 gennaio alle ore 19:00. Ad affiancare Sabrina Donadel ci sarà Anna Maria Montaldo, direttrice del Museo del Novecento, di Mudec, della GAM di Milano e dell’area Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano. Le due esperte accenderanno le luci della mostra “Contesti” di Carla Accardi allestita al Museo del Novecento, inaugurata poco prima del lockdown di ottobre, che pochissimi hanno avuto il privilegio di visitare.

“Ho scelto di aprire ogni puntata con l’espressione latina “fiat lux”, parola d’ordine entrando nella prima sala del museo che accende la luce per noi” afferma Sabrina Donadel, ideatrice e conduttrice del format.