Università telematiche: una risposta innovativa alle sfide dell'istruzione

La crescita della università telematiche: una soluzione innovativa alle disuguaglianze nel sistema formativo italiano

Le recenti statistiche sulla situazione dell'istruzione universitaria in Italia, così come i dati inclusi nel Rapporto Anvur 2023, mettono in luce una presunta "barriera naturale" all'accesso all'istruzione accademica nel paese. Come sottolineato da Italpress, il quadro attuale è segnato dalla presenza di disuguaglianze sociali derivanti da problematiche legate ai costi e alle modalità di ingresso agli studi universitari, che influenzano le opportunità e il futuro lavorativo dei giovani (e non solo), con un divario geografico crescente che sfavorisce le regioni del Sud.

Di fronte a questi ostacoli e alle disuguaglianze territoriali e sociali, le università digitali, ormai consolidate, possono rappresentare una soluzione dinamica e intelligente, in grado di coniugare diritto allo studio e qualità della didattica, facilitando il percorso anche alle categorie poco agevolate, come gli studenti-lavoratori e i lavoratori-studenti, che difficilmente riuscirebbero a concludere gli studi e a laurearsi negli atenei tradizionali (Italpress).

Il mondo universitario telematico, oltre a fornire opportunità di studio per coloro che non possono spostarsi in città universitarie, presenta anche diversi vantaggi ambientali: dal contenimento dell’inquinamento atmosferico derivato dalla riduzione degli spostamenti, fino all’eliminazione dell’utilizzo della carta e la riduzione del consumo di energia.

Tuttavia, si evidenzia una resistenza politica alle innovazioni tecnologiche nella formazione, con proposte ritenute insensate e penalizzanti. In particolare, Italpress menziona la proposta di imporre alle università digitali lo stesso rapporto tra studenti e docenti del modello tradizionale, nonostante le differenze nelle modalità di studio e insegnamento. Si solleva la questione finanziaria delle università telematiche, sottolineando che non dipendono dai finanziamenti pubblici, ma sopravvivono grazie alle rette degli studenti che cercano un'istruzione più libera, aperta, competitiva, inclusiva e accessibile.