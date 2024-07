Dagospia rilancia il bikini della Setta e il web esplode (ma senza hater)

Tempo d'estate, tempo di polemiche sotto l'ombrellone. Prima è stata la volta di Vladimir Luxuria che si è fotografata in due pezzi scatenando gli odiatori del web che hanno gridato all'indecenza. Di segno totalmente diverso il caso delle foto in costume di Monica Setta, conduttrice e giornalista, che ha postato sui social una immagine super sexy subito rilanciato da Dagospia che l'ha ribattezzata "Siresetta" (sirenetta Setta). A 60 anni da compiere - festeggia il 5 agosto con una grande festa a Masseria Maizza in Puglia- la Setta mostra un fisico sodo e un décolleté esuberante assai apprezzato dai suoi fans. Nemmeno un hater sotto i suoi post, solo commenti al miele. "E non li cancello" scrive la giornalista su Instagram "ho abituato i miei amici social ad uno scambio civile e pieno di garbo. Liberi di commentare tutto ma sempre civilmente"