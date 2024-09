De Agostini punta sul farmaceutico e acquisisce Content Group

De Agostini: investe in farmaceutico, acquisisce Content Group

Gli ottimi risultati raggiunti da Content Group sono frutto di un'ambiziosa strategia di crescita, sia organica sia per linee esterne, portata avanti da Aksi'a fin dall'ingresso nel capitale della societa'. Il fondo Akiv ha rilevato Coc Farmaceutici e Lameplast - societa' specializzata nel packaging farmaceutico - dai soci fondatori nel 2016, portando avanti un'importante azione di rafforzamento manageriale che ha garantito il raggiungimento degli obbiettivi di crescita. A seguito della cessione di Lameplast al gruppo americano Tekni-Plex nel 2019 e alla successiva acquisizione del 100% di Tubilux Pharma nel 2020, nasce Content Group. Con il contributo di Aksi'a, il Gruppo ha realizzato una significativa crescita con un tasso superiore al 10% annuo, frutto di un piano di espansione in Italia e all'estero, dell'ampliamento del portafoglio prodotti, dell'estensione della capacita' produttiva, combinate ad una rinnovata strategia commerciale e di branding.

Con l'acquisizione di Content Group, De Agostini completera' il primo investimento nel settore farmaceutico, aggiungendo cosi' una nuova area di business al proprio portafoglio di attivita' industriali. Come gia' realizzato nelle aziende partecipate dalla holding in altri settori (editoria, gaming e lotterie, asset management e media), De Agostini mettera' a disposizione di Content Group la propria storica esperienza industriale nel costruire e supportare gruppi leader nei rispettivi mercati, favorendone il percorso di crescita a livello globale in un orizzonte di lungo periodo.

Aksi'a, societa' di gestione del fondo Aksi'a Capital IV socio di maggioranza di Content Group, e De Agostini S.p.A., holding industriale e finanziaria controllata delle famiglie Boroli e Drago, annunciano la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di quest'ultima del 100% di Content Group. Il perfezionamento dell'operazione avverra' previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Content Group e' un CDMO farmaceutico italiano, leader europeo nello sviluppo e nella produzione conto terzi di medical devices e prodotti farmaceutici nei segmenti oftalmico e inalatorio. Il gruppo e' formato da due legal entities: COC Farmaceutici, azienda fondata nel 1990 focalizzata principalmente nella produzione di dispositivi medici, e Tubilux Pharma, societa' storica con oltre 80 anni di attivita' nello sviluppo e produzione di prodotti farmaceutici. Con tre stabilimenti produttivi a Rovereto sul Secchia (MO), dove ha la sede principale, Sant'Agata (BO) e Pomezia (RM), Content prevede nel 2024 un fatturato di oltre 100 milioni di Euro con una quota export superiore al 50%.