"Di segni e di sogni" di Marini, l'Avi premia la mostra più vista del 2021

"Di segni e di sogni", la mostra record di Lorenzo Marini premiata dall'Avi

L'appuntamento è per stasera, intorno alle 21, allo spazio 55 di Milano. Nel corso di una serata dedicata alla commemorazione di Rino Gaetano, l'Associazione vinile italiana, Cultura, Costume, Collezionismo (Avi), presieduta da Carlo Lecchi, premierà l'artista e art director Lorenzo Marini per la sua mostra-performance "Di segni e di sogni". Le motivazioni: è stato l'evento di contemporary art più visitato nel 2021 e rappresenta una perfetta fusione tra immagine e musica.

Il solo show di Marini, in cartello dal 20 luglio al 20 ottobre presso Santa Maria della Scala, il prestigioso spazio museale del Comune di Siena, in effetti ha registrato una media di 15 mila visitatori al giorno. Non si è trattato di una mostra d'arte tradizionale. L'artista padovano, ma milanese d'adozione, ha esposto installazioni in tutto il centro storico, attraverso un viaggio tra cinque installazioni. Il tutto sotto il segno dell'inclusività.

Il pubblico si poteva muovere attraverso le opere di Marini. Poteva trovarsi sommerso nella pioggia di 6 mila lettere sospese tra le volte della sala San Galgano o aggirarsi tra 40 cerchi gommati, ognuno dei quali rappresenta un'opera di type art (la corrente artistica di cui Marini è caposcuola) in Piazza del Campo. Ma la mostra, in uno spirito di contaminatio per non dire di sinestesia, sposa l'immagine con la sonorità. La cantautrice Mariella Nava ha composto appositamente per l'evento una colonna sonora, elemento portante per la fruizione di "Di segni e di sogni".

L'Avi, oltre a essere una delle associazioni di riferimento nel mondo della musica, è attento anche ad altre forme d'arte. Il presidente Lecchi e il consiglio direttivo hanno così deciso di dare un riconoscimento alla mostra. L'evento del "55" è particolarmente atteso in quanto inaugura la Music week milanese, finalmente alla presenza del pubblico. La manifestazione serale è preceduta, la mattina, presso lo Spazio Loa (Laboratorio open art), sede dell'Avi, da una conferenza stampa di presentazione del libro "Rino Gaetano il Regno di Salanga", di Angelo Sorino, dove viene annunciata la premiazione di "Di segni e di sogni".

Il premio rappresenta un ulteriore consacrazione per Marini, protagonista di un 2021 memorabile. Oltre al record di spettatori di "Di segni e di sogni", l'artista, lo scorso 12 ottobre, ha battuto il proprio record d'asta. Presso Art Rite auction house, a Milano, il suo "Windtype", l'opera simbolo della mostra senese, da ci è stato tratto il manifesto, una tecnica mista di cm. 150X100, è stata aggiudicata a 25 mila euro.